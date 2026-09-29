Polonya'nın Lodz kentinde 16. Light Move Işık Festivali Hayaller temasıyla düzenlendi

Polonya'nın Lodz kentinde 16. Light Move Işık Festivali Hayaller temasıyla düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonya'nın Lodz kenti, 25-27 Eylül'de 'Hayaller' temalı 16. Light Move Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Renkli video haritalama ve mekana özel sanat eserleri, hava kararınca sokak, meydan ve parkları aydınlatarak 19. yüzyıl endüstriyel ve tarihi mimarisini ön plana çıkardı.
LODZ, 29 Eylül (Xinhua) -- Polonya'nın Lodz kenti, 25-27 Eylül tarihlerinde "Hayaller" temasıyla düzenlenen 16. Light Move Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı.
Renkli video haritalama gösterileri ve mekana özel sanat eserleri, havanın kararmasıyla birlikte kentin sokak, meydan ve parklarını aydınlatarak 19. yüzyıldan kalma endüstriyel ve tarihi mimarisini ön plana çıkardı.
Kaynak: Xinhua