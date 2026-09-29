Haberler

Polonya'nın Lodz kentinde 16. Light Move Işık Festivali Hayaller temasıyla düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonya'nın Lodz kentinde 16. Light Move Işık Festivali Hayaller temasıyla düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'nın Lodz kenti, 25-27 Eylül'de 'Hayaller' temalı 16. Light Move Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Renkli video haritalama ve mekana özel sanat eserleri, hava kararınca sokak, meydan ve parkları aydınlatarak 19. yüzyıl endüstriyel ve tarihi mimarisini ön plana çıkardı.

LODZ, 29 Eylül (Xinhua) -- Polonya'nın Lodz kenti, 25-27 Eylül tarihlerinde "Hayaller" temasıyla düzenlenen 16. Light Move Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Renkli video haritalama gösterileri ve mekana özel sanat eserleri, havanın kararmasıyla birlikte kentin sokak, meydan ve parklarını aydınlatarak 19. yüzyıldan kalma endüstriyel ve tarihi mimarisini ön plana çıkardı.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü

Patronu tutuklanan holdingde büyük kriz: Borcunu ödeyemedi

Serenay Sarıkaya ile Pınar Deniz'in podyum yürüyüşleri karşılaştırıldı

İki yıl arayla aynı podyuma çıktılar! Yürüyüşleri karşılaştırıldı
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş

Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Derhal paylaş
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu

Gözünü bile kırpmadı! Vurduğu kişi düşmanı değil, en yakını
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde

Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı, Burak'ın o sözleri akıllara geldi
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

Kabine'den milyarlık vurgunla ilgili gözdağı! Mesaj çok net
Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor

Yaş almak ona yaradı: Kim der 63 yaşında!