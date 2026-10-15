Polonya Genelkurmay Başkanı Kukula, Ankara'da Bakan Güler tarafından kabul edildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile bir araya geldi. Görüşmede, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul ettiği bildirildi. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA