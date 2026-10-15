Haberler

Polonya Genelkurmay Başkanı Kukula, Ankara'da Bakan Güler tarafından kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonya Genelkurmay Başkanı Kukula, Ankara'da Bakan Güler tarafından kabul edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB'nin sosyal medya paylaşımına göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile bir araya geldi. Görüşmede, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul ettiği bildirildi. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Samsun'da 13 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı! 'Sonunuz Arif gibi olur' diyen şüpheli dahil 2 kişi tutuklandı

Yıllarca 'Sonunuz Arif gibi olur' demiş! 13 yıl sonra tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü

Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü
Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece kabus yaşayan ilçede bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı

Sel felaketindeki bilançoyu paylaşan Vali Gül'den hayati uyarı

Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz