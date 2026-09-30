Polonya'daki 86 binden fazla sığınma noktası yeni sembollerle işaretlenecek

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Polonya'da hava ve terör saldırıları ile ani hava olayları gibi tehdit durumlarında halkın yakınındaki sığınma noktalarını hızlıca bulabilmesi amacıyla bu yıl 86 binden fazla noktanın yeni standart tabelalarla işaretleneceği bildirildi.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya genelindeki 86 binden fazla sığınma noktası yıl sonuna kadar yeni sembollerle işaretlenecek.

Bakanlığın tanıttığı yeni tabelalarda turuncu zemin üzerinde mavi eşkenar üçgen ve altında beyaz "Punkt Schronienia" (sığınma noktası) yazısı bulunacak.

Yeni işaretler hava saldırısı, terör saldırısı veya ani hava olayları gibi tehdit durumlarında temel koruma sağlayan noktaların vatandaşlar tarafından kolay ve hızlı şekilde bulunmasına imkan tanıyacak.

Bugün yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle belirlenen sığınma noktalarının yeni sembollerle açık şekilde işaretlenmesi zorunlu hale getirildi.

Mülk sahipleri, söz konusu işaretleri kendi mülklerinde bulundurmak ve alarm durumunda sığınma noktasına erişim sağlamakla yükümlü olacak.

Bakanlık ayrıca, Aralık 2025'te vatandaşların sığınma noktalarını ve bu noktalara ulaşım güzergahlarını interaktif harita üzerinden görmelerini sağlayan akıllı telefon uygulaması ve internet sitesini de kullanıma sunmuştu.

Hava saldırısına ilişkin rehber yayımlandı

Polonya hükümeti, hava saldırısı durumunda vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin geçen hafta yeni bir rehber yayımladı.

Rehberde, güvenli bir güzergah bulunması ve sığınma noktasına ulaşmak için yeterli zaman olması halinde belirlenen sığınma noktalarının kullanılması, gerekli ilaçlar ile tahliye çantasının alınması tavsiye edildi.

Varşova yönetimi, bu adımları Rusya'nın Ukrayna'nın batısına, Polonya sınırı yakınlarına sık sık hava saldırıları düzenlediği ve şüpheli insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına izinsiz girdiği bir dönemde attı.

Kaynak: AA