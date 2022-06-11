Polonya'da "Tiyatro Gecesi" - Haberler

Polonya'da "Tiyatro Gecesi"
AA - Omar Marques - Güncel
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Polonya'nın Krakow kentinde 15'incisi düzenlenen "Tiyatro Gecesi" etkinliği yoğun ilgi gördü.
Polonya'nın Krakow kentinde 15'incisi düzenlenen "Tiyatro Gecesi" etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, 62 sahne performansı, 9 açık hava performansı ve 11 kurumsal tiyatronun yanı sıra birçok sayıda özel tiyatro da yer aldı. Migro Tiyatrosu tarafından Szeroka Caddesinde "Echoes" oyunu sahnelendi.
AA / Omar Marques - Güncel