Polonya'da "Tiyatro Gecesi" - Haberler

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Polonya'da "Tiyatro Gecesi"

AA - Omar Marques - Güncel
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Polonya'nın Krakow kentinde 15'incisi düzenlenen "Tiyatro Gecesi" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Polonya'nın Krakow kentinde 15'incisi düzenlenen "Tiyatro Gecesi" etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, 62 sahne performansı, 9 açık hava performansı ve 11 kurumsal tiyatronun yanı sıra birçok sayıda özel tiyatro da yer aldı. Migro Tiyatrosu tarafından Szeroka Caddesinde "Echoes" oyunu sahnelendi.

AA / Omar Marques - Güncel

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