Polonya'da "Tiyatro Gecesi" - Haberler

Polonya'da "Tiyatro Gecesi" Polonya'nın Krakow kentinde 15'incisi düzenlenen "Tiyatro Gecesi" etkinliği yoğun ilgi gördü. Polonya'nın Krakow kentinde 15'incisi düzenlenen "Tiyatro Gecesi" etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, 62 sahne performansı, 9 açık hava performansı ve 11 kurumsal tiyatronun yanı sıra birçok sayıda özel tiyatro da yer aldı. Migro Tiyatrosu tarafından Szeroka Caddesinde "Echoes" oyunu sahnelendi. AA / Omar Marques - Güncel Polonya Güncel Haberler

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