Polonya'da soykırım yürüyüşü

Nazi soykırımdan kurtulanlar ve Rusya saldırılarından kaçan Ukraynalı sığınmacılar, Polonya'da bulunan Auschwitz toplama kampında yürüyüş gerçekleştirdi. Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen yürüyüşe bu yıl, çok sayıda kişi katıldı.