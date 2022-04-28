Polonya'da soykırım yürüyüşü
AA - Omar Marques - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Nazi soykırımdan kurtulanlar ve Rusya saldırılarından kaçan Ukraynalı sığınmacılar, Polonya'da bulunan Auschwitz toplama kampında yürüyüş gerçekleştirdi.
Nazi soykırımdan kurtulanlar ve Rusya saldırılarından kaçan Ukraynalı sığınmacılar, Polonya'da bulunan Auschwitz toplama kampında yürüyüş gerçekleştirdi. Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen yürüyüşe bu yıl, çok sayıda kişi katıldı.
AA / Omar Marques - Güncel