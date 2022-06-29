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Polonya'da sıcak hava dalgası

AA - Omar Marques - Güncel
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Şehir merkezinden detaylar Serinlemek için fıskiyeleri kullanan vatandaşlar Polonya'da 'Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü' tarafından, sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde turuncu sıcaklık uyarısı yayınlandı.

Şehir merkezinden detaylar

Serinlemek için fıskiyeleri kullanan vatandaşlar

Polonya'da 'Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü' tarafından, sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde turuncu sıcaklık uyarısı yayınlandı. Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulduğu Krakow kentinde bazı vatandaşlar serinlemek için fıskiyeleri ve su perdelerini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Omar Marques - Güncel

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