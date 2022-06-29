Polonya'da sıcak hava dalgası
AA - Omar Marques - Güncel
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Şehir merkezinden detaylar Serinlemek için fıskiyeleri kullanan vatandaşlar Polonya'da 'Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü' tarafından, sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde turuncu sıcaklık uyarısı yayınlandı.
Şehir merkezinden detaylar
Serinlemek için fıskiyeleri kullanan vatandaşlar
Polonya'da 'Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü' tarafından, sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde turuncu sıcaklık uyarısı yayınlandı. Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulduğu Krakow kentinde bazı vatandaşlar serinlemek için fıskiyeleri ve su perdelerini kullandı.
AA / Omar Marques - Güncel