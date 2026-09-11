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Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen çocuklar için cenaze töreni düzenlendi

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Polonya'nın Lodz şehrinde İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman kampında hayatını kaybeden 10 çocuk için Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Polonya'nın Lodz şehrinde İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman kampında hayatını kaybeden 10 çocuk için Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Polonya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı sırasında Lodz'daki Przemyslowa Caddesi'nde bulunan Alman kampında hayatını kaybeden 10 çocuk için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Nawrocki, burada yaptığı konuşmada, arkeolog ve araştırmacılara tarihsel gerçeklerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Lodz'daki kampın savaş döneminde çocukların maruz kaldığı zulmün en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu belirten Nawrocki, burada 2 binden fazla çocuğun tutulduğunu, yaklaşık 200 çocuğun hayatını kaybettiğini vurguladı.

Nawrocki, çocukların isimleri ve yaşam öykülerini hatırlamanın önemine dikkati çekerek, savaşın yalnızca sayılarla değil, insanların yaşadığı acılar ve kayıplarla anlaşılabileceğini söyledi.

Alman hukukçuların ve analistlerin belgelerinde Polonyalı çocukların Alman çocuklardan ayrı tutulması gerektiğinin yazıldığına dikkati çeken Nawrocki, çocukların hangi taraftan olursa olsun korunması gerektiğini vurguladı.

Nawrocki ayrıca, çocuklar için zorunlu çalıştırma kampı kurulmasını ve çocukların öldürülmesini mümkün kılan anlayışın nasıl ortaya çıktığını sorguladı.

Tören, Nawrocki'nin Lodz ve çevresindeki Alman kamplarının kurbanı Polonyalı Çocukların Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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