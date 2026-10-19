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Polonya'da askeri eğitime katılan çifte vatandaş keşif şüphesiyle gözaltına alındı

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Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tomczyk, Lodz'daki askeri eğitime katılan çifte vatandaşın gözaltına alındığını söyledi. Şüphelinin askeri tesislerde keşif yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını, casusluk yapıp yapmadığının soruşturmayla ortaya çıkarılacağını belirtti.

Polonya'da yedek askerlere yönelik eğitime katılan Polonya-Ukrayna çifte vatandaşı, askeri tesislerde keşif yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lodz şehrinde bulunan Askeri Tıp Akademisinde yedek askerlere yönelik subaylık eğitim programına katılan 31 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Tomczyk, şüphelinin belirli askeri tesislerde keşif faaliyetinde bulunduğu ve hangi ülke adına çalıştığının henüz bilinmediğini belirterek, Ukrayna vatandaşı olduğunu ve bir süre önce Polonya vatandaşlığı da aldığını bildirdi.

Gözaltına alınan kişinin gerçekten casusluk yapıp yapmadığının veya yabancı bir devlet adına hareket edip etmediğinin kesinleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Tomczyk, soruşturmanın bu hususları ortaya çıkarmayı amaçladığını dile getirdi.

Tomczyk, Polonya Askeri Karşı İstihbarat Servisinin olayla ilgilendiğini ve gerekirse Ukraynalı yetkililerle temasa geçeceğini sözlerine ekledi.

Polonya medyasındaki haberlerde şüphelinin 16 Ekim'de gözaltına alındığı sırada üzerinde birden fazla cep telefonu, belge, kaşe ile yüksek miktarda nakit ve altın bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA
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