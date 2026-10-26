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Polonya'da 47 F-16 için en az 70 pilot gerektiği, yalnızca 40 pilot olduğu bildirildi

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Polonya Hava Kuvvetlerinde yaklaşık 40 F-16 pilotu bulunduğu, 47 F-16 için en az 70 pilota ihtiyaç olduğu bildirildi. Deneyimli pilotların F-35'e geçmesi ve yeni pilot eğitiminin yaklaşık iki yıl sürmesi açığın kısa sürede giderilmesini zorlaştırıyor.

Polonya Hava Kuvvetlerinde eğitimli yaklaşık 40 F-16 savaş uçağı pilotunun bulunduğu, envanterdeki 47 F-16'nın etkin kullanımı için en az 70 pilota ihtiyaç olduğu bildirildi.

Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre, Polonya ordusunda yaklaşık 40 F-16 pilotu bulunuyor.

Hava Kuvvetleri envanterindeki 47 F-16'nın etkin şekilde kullanılabilmesi için en az 70 pilota ihtiyaç duyuluyor.

Polonya'nın F-35 savaş uçaklarını teslim almaya devam etmesine rağmen F-16'lar hala ülkenin temel savaş uçağı konumunda.

Deneyimli F-16 pilotlarının F-35 uçaklarına geçmesi de personel açığını derinleştirirken, Polonya'nın 24 pilotunun ABD'de F-35 uçakları için eğitilmesi planlanıyor.

F-16 pilotu açığının nedenleri arasında askeri havacılık eğitimindeki yetersizlikler, eğitim sırasında ayrılan adayların sayısındaki artış ve ABD'deki sınırlı eğitim kontenjanları yer alıyor.

Yeni bir F-16 pilotunun eğitimi yaklaşık iki yıl sürdüğünden, pilot açığının kısa sürede giderilmesi zorlaşıyor. Pilot sayısındaki yetersizlik, muharip operasyonlar sırasında uçakların yerde kalmasına yol açabilecek riskler arasında bulunuyor.

Haberde ayrıca Polonya'nın envanterindeki 47 adet F-16'dan yaklaşık 20'sinin uçuşa hazır durumda olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, Polonya Savunma Bakanlığının geçen yıl imzaladığı 3,8 milyar dolarlık sözleşme kapsamında F-16 uçaklarının 2028-2038 döneminde modernize edilmesi planlanıyor.

Polonya'ya 2028'den itibaren teslim edilmesi planlanan Apache taarruz helikopterleri de pilot ihtiyacını artıracak. Teslim alınacak 96 helikopterin tamamını personelle donatabilmek için 2032'ye kadar yaklaşık 200 pilot yetiştirilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA
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