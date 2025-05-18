Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İlk Tur Sonuçları: Trzaskowski Önde

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan seçimlerin ilk turunda sandık çıkış anketleri, iktidarın adayı ve aynı zamanda Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin yarışı önde götürdüğüne işaret ediyor.

Resmi PAP haber ajansına göre, ülkeyi 5 yıl temsil edecek yeni cumhurbaşkanının belirleneceği seçiminin ilk turu için oy verme işlemi, yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Ipsos araştırma şirketinin yayımladığı sandık çıkış anketleri, iktidarın adayı Trzaskowski'nin yüzde 30,8 oy oranı ile yarışı önde götürdüğüne işaret etti.

Anketler, oyların yüzde 29,1'i ile muhalefetin adayı tarihçi Karol Nawrocki'nin ikinci sırada, Polonya Konfederasyon Partisinin adayı Slawomir Mentzen'in ise yüzde 15,4 oyla üçüncü sırada yer aldığını gösterdi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosunun (AP), ekim ayına kadar oturumlardan menedilen Polonyalı Milletvekili Grzegorz Braun'ın yüzde 6,2 oy aldığına işaret eden anketler, diğer adayların yüzde 6'nın altında oy aldığını öngörüyor.

Braun, ocak ayında Holokost kurbanlarını anma amacıyla yapılan saygı duruşunu İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinliler için dua çağrısı yaparak "bozduğu" gerekçesiyle ekim ayına kadar AP'de düzenlenecek oturumlara katılımının yasaklandığını duyurmuştu.

Yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Polonya'da, Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde seçime gidildi.

13 adayın yarıştığı seçimlerin ilk turunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda en çok oy alan iki isim, 1 Haziran'da yapılacak ikinci turda yarışacak.