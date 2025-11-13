Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Komünist Parti'nin Yasaklanması İçin Mahkemeye Başvurdu

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Komünist Parti'nin totaliter uygulamaları nedeniyle yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Nawrocki, KPP'nin komünist rejimle bağlantılı olduğuna ve Anayasa'yı ihlal ettiğine dikkat çekti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin, "totaliter" uygulamaları nedeniyle Polonya Komünist Partisinin (KPP) yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Nawrocki, KPP'nin eski komünist rejimle bağlantılı totaliter uygulamaları teşvik ederek Anayasa'yı ihlal ettiğini savundu.

Anayasa Mahkemesi'ne KPP'nin yasaklanması için talepte bulunan Nawrocki'nin başvurusunda, 2002 yılında resmen siyasi parti olarak kaydedilen KPP'nin, 1945-1989 yılları arasında ülkeyi yöneten komünist sistemin unsurlarını teşvik ederek Polonya Anayasası'nı ihlal ettiği öne sürüldü.

Başvuruda, KPP'nin hedef ve faaliyetlerinin, "komünizmin totaliter yöntem ve uygulamalarını" içerdiği ve "iktidarı ele geçirmek ve devlet politikasını etkilemek için şiddet kullanmayı öngördüğü" iddia edildi.

Eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro da 2020'de Anayasa Mahkemesine benzer bir başvuruda bulunmuş, dava, Ziobro'nun duruşmaya katılmaması nedeniyle süresiz ertelenmişti.

KPP, Ziobro'nun başvurusuyla ilgili o dönem yaptığı açıklamayla iddiaları reddetmişti.

Dönemin hükümetinin partiye "önceki sistemin hatalarını haksız yere atfettiğine" dikkati çekilen KPP'nin açıklamasında, "Tüm argümanlar yalnızca tarihsel değerlendirmelere dayanıyor ve çağdaş KPP'yi, komünizm değil, sosyalizmi uygulamaya çalışmış olan eski sistemin tüm hatalarından sorumlu tutmaya yönelik bir girişimdir." ifadeleri kullanılmıştı.

Polonya'daki Siyasi Partiler Yasası'na göre, Anayasa Mahkemesi'nin, bir siyasi partinin hedeflerinin veya faaliyetlerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vermesi durumunda, o partiyi ulusal kayıttan silme kararı alma yükümlülüğü bulunuyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
