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Polonya Başbakanı Tusk, Trump'a vetoyu aşırı kullanmamasını tavsiye etti

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Polonya Başbakanı Tusk, ABD ara seçimlerinin ardından Trump'a vetoyu aşırı kullanmaması tavsiyesinde bulundu. Tusk, Varşova'da Çekya Başbakanı Andrej Babis ile düzenlediği ortak basın toplantısında vetoyu 'işleri yoluna koymaya yardımcı olabilecek en son şey' olarak niteledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'a vetoyu yönetimde aşırı kullanmaması yönünde tavsiyede bulunarak, " Polonya'daki tecrübeme dayanarak şunu söylemeliyim ki, veto, işleri yoluna koymaya yardımcı olabilecek en son şeydir." dedi.

Başbakan Tusk, başkent Varşova'da Çekya Başbakanı Andrej Babis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'de Demokratların Cumhuriyetçiler karşısında üstünlüğüyle sonuçlanan dünkü ara seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

ABD'de demokrasinin kazandığını belirten Tusk, "Demokrasi, gerçekten harika. Demokrasiyi seviyorum, gerçekten çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın seçimden hemen sonra Demokratların iyi bir iş çıkardığını söylediğini hatırlatan Tusk, "Bu kez kendisine kesinlikle katılıyorum." dedi.

Tusk, seçim sonuçlarının bölgedeki durumu da istikrara kavuşturmasını umduğunu vurguladı.

Trump'a tavsiyede bulunma yetkisi olmadığına dikkati çeken Tusk, "Yine de tavsiyem, vetoyu yönetimde aşırı kullanmaması olurdu. Polonya'daki tecrübeme dayanarak şunu söylemeliyim ki, veto, işleri yoluna koymaya yardımcı olabilecek en son şeydir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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