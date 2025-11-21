Haberler

Polonya Başbakanı Tusk: 'Artık Devlet Teröründen Söz Edilebilir'

Güncelleme:
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattında meydana gelen sabotaj eylemini kınayarak, bu durumun devlet terörü aşamasına geldiğini ifade etti. Tusk, Rusya'nın Polonya'yı zayıflatma çabalarına dikkat çekti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattına patlayıcıyla sabotaj düzenlenmesinin ardından kritik eşiğin aşıldığını belirterek, "Bugün artık devlet teröründen söz edilebilir." dedi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre Başbakan Tusk, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ülkesini istikrarsızlaştırmayı hedefleyen hibrit savaşın bir sonraki aşamasını yürüttüğünü dile getiren Tusk, "Aylarca Kremlin'in servisleri tarafından yönlendirilen ve doğrudan organize edilen sabotaj operasyonları son dönemde kritik eşiği geçti. Bugün artık devlet teröründen söz edilebilir." diye konuştu.

Tusk, söz konusu eylemlerin yıkım, can kaybı ve Polonya devletinin istikrarını bozmayı hedeflediğini vurguladı.

Rusya'nın Avrupa, Ukrayna ve Polonya içinde kavga istediğine işaret eden Tusk, bu senaryonun hiçbir bölümünün hayata geçmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tusk, Rusya'nın her ne pahasına olursa olsun Polonya'yı zayıflatmak istediğini ifade etti.

Olay

Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, 16 Kasım'da yerel saatle 07.00 civarında Varşova ile Lublin arasındaki demir yolu hattında sefer yapan trenin makinisti, raydaki hasarı fark ederek durumu merkeze bildirmiş, gelişme üzerine yolcular ile tren personeli tahliye edilmiş ve söz konusu hat üzerindeki trafik durdurulmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'ya yardım ulaştırılması açısından da hayati önem taşıyan Varşova-Lublin demir yolu hattında, Mika köyü yakınında meydana gelen hasarın, patlayıcı madde kullanılan bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını duyurmuş, aynı hatta Lublin'e daha yakın bir noktada da hasar tespit edildiğini kaydetmişti.

Tusk, daha sonra sabotaj eylemi gerçekleştiren 2 kişiyi tespit ettiklerini, bu kişilerin Rus istihbaratıyla işbirliği yapan Ukraynalılar olduğunu bildirmişti.

Gelişmeler üzerine Polonya'da, Rusya'nın ülkede faaliyetteki son konsolosluğu olan Gdansk Konsolosluğunun çalışmasına verilen izin kaldırılmış ve kritik altyapıyı korumak ile sabotaj girişimlerine karşılık vermek için 10 bin askerin görevlendirileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Haberler.com
