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Polisten 515 Kuran kursu öğrencisine dondurma ikramı

Polisten 515 Kuran kursu öğrencisine dondurma ikramı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaz Kur'an kurslarına devam eden 515 öğrenciye dondurma ikram edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaz Kur'an kurslarına devam eden 515 öğrenciye dondurma ikram edildi.

İlçe genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında Mehmet Evren Camisi'nde yaklaşık 250, Merkez Camisi'nde 50, Hz. Musab Camisi'nde 40, Hürriyet Camisi'nde 40 ve Sıdıka Tayyar Camisi'nde 45 öğrenciye dondurma dağıtıldı.

Ayrıca 3 camide eğitim gören 4-6 yaş grubu Kur'an kursuna devam eden 90 çocuk da etkinlikten yararlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince toplam 515 Kur'an kursu öğrencisine dondurma ikram edilirken, çocuklar etkinlik dolayısıyla polis ekiplerine teşekkür etti.

Çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere moral vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök de katıldı.

Kaynak: AA
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