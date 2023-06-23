Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

ELAZIĞ - Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında satıcıları ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü, kurban bayramı öncesinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Polis, her kurban bayramında kurban pazarlarında yaşanan sahte para ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için ise satıcıları bilinçlendirme çalışması yaptı. Bu çerçevede Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile HAYDİ ekipleri kurban pazarında satıcılar tek tek dolaşarak uyarılarda bulundu. Kurban satıcılarına broşürler dağıtan ekipler, paranın sahte olduğunu nasıl anlayabileceklerini detaylı şekilde anlattı. Pazar alanına kurulan stantta bilgilendirme faaliyetleri sürerken satıcılar ve vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür etti.

Üreticilerden Bülent Arslan, "Öncelikle İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Ekipler, sahte paralar konusunda bize güzel bilgiler verdi. Bu sene bir hayvan satıyoruz 100 bin lira. Allah muhafaza sahte para verirse arkadaşlar bitti. Bu sene yine satışımız oluyor. Polislere çok teşekkür ederim. Bu bilgiler için çok iyi oldu" dedi.

Vatandaşlardan Nurettin Kaya ise, "Emniyet ekipleri görevini yapıyor. Allah razı olsun. Bizim dolandırılmamız için mücadele ediyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Genellikle kurban bayramında sahte para oluyor. Hayvanlar çok para ve üretici bazen dikkat etmiyor. Dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.