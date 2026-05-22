Edirne'de polisin 'dur' ihtarından kaçan şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan B.H., yakalandıktan sonra üzerinde uyuşturucu, evinin bahçesinde ise 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.

EDİRNE'de polisin 'dur' ihtarından kaçan ve takip sonucu yakalanan B.H.'nin üzerinde uyuşturucu, evinin bahçesinde ekili Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Yunus timleri, kent merkezinde yaya olarak yürüyen B.H.'nin durumundan şüphelenip 'dur' ihtarından bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başlayan B.H., takip sonucu Çavuşbey Mahallesi 8'inci Yanyol Sokak üzerindeki tek katlı bir müstakil evin bahçesine girmeye çalışırken yakalandı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulan polis, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, ev ve bahçesinde arama yaptı. Aramada, bahçeye özenle ekildiği belirlenen 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.H., emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
