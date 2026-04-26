Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı; 2 yaralı

ÇORUM'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kaçarken kaza yaptı. Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Sürücüye 422 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ata Caddesi ile Küçük Abdullah Caddesi kavşağında meydana geldi. Abart egzoz kullanıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, D.A. yönetimindeki 19 AEU 174 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı. Sürücü, Vatan Caddesi'nde 19 UN 443 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü D.A. ile arkasında oturan M.Y.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin motosiklette yapılan incelemede, sürücü D.A.'ya abart egzoz ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 422 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklette 90 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı