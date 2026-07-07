Erzurum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza

Erzurum'un Palandöken ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza kesildi.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde polis, şüphe üzerine M.E.E. (17) idaresindeki 25 EU 713 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İkaza uymayarak otomobille kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Emin Sokak'ta yakalandı.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve ilgili maddelerden 83 bin lira ceza kesildi.

Araç olay yerine çağrılan sürücü yakınına teslim edildi.