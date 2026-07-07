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Erzurum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza

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Erzurum Palandöken'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı ve 83 bin lira ceza kesildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza kesildi.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde polis, şüphe üzerine M.E.E. (17) idaresindeki 25 EU 713 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İkaza uymayarak otomobille kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Emin Sokak'ta yakalandı.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve ilgili maddelerden 83 bin lira ceza kesildi.

Araç olay yerine çağrılan sürücü yakınına teslim edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
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