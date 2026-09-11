Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı: 450 bin TL ceza

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü U.M.K. (17), takiple yakalandı. Sürücü ile araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Armutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 16 plaka kodlu otomobili gece saatlerinde durdurmak istedi. Ancak sürücü U.M.K. (17), 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı. İskele mevkisine kadar süren takibin ardından sürücü, aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan U.M.K.'nin yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü ile araç sahibine çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı