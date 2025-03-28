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Polislerin 'Haydi Gel Erzurum'a Gel' Klip Performansı Beğeni Topladı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, polis haftası etkinlikleri kapsamında hazırladıkları 'Haydi gel Erzurum'a gel' klibiyle hem güvenliği sağladı hem de gönüllere dokundular. Tarihi ve turistik mekanlarda gerçekleştirilen performans, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Hem güvenliği sağladı, hem gönüllere dokundular

Polislerden muhteşem "Hadi gel Erzurum'a gel" klibi

Polis haftası etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmada Erzurum'un tarihi ve turistik mekanlarına da yer verildi

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının "Haydi gel Erzurum'a gel" klibi beğeni topladı.

10 nisan polis haftasına özel olarak hazırlanan klipte İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev yapan polis memurları sahne aldı. Kentin tarihi ve turistik yerlerinde şarkıyı seslendiren polis memurları performanslarıyla profesyonel sanatçıları aratmadı.

Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkan'ın Erzurum'a gel türküsünü seslendiren kahramanlar, hem güvenliği sağlamaya devam edip hem de gönüllere dokundular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel
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