Sivas'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı kutlandı

SİVAS'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı. Kutlama programında özel harekat ekiplerinin helikopter ile yaptığı üzüm salkımı gösterisi ise ilgi çekti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kentte düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen kutlama programına Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağçlı, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte ilk olarak emniyet tarafından kullanılan araçların kortej geçişi gösterisi yapıldı. Daha sonra ise özel harekat polisleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter ile üzüm salkımı gösterisi yapıldı. İnönü Bulvarı üzerinde yapılan gösteri büyük beğeni topladı. Halk oyunları gösterilerinin de yar aldığı programda Vali Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantları gezdi.

