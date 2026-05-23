Bursa'da polisten kaçan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve takip sonucu yakalanan M.K.'nin (25) üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan M.K.'nin üst aramasını ve kimlik kontrolünü yapmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan M.K., yaya olarak kaçmaya başladı. Takibe başlayan polis, şüphelinin üzerinde tabanca olduğunu fark etti. Kısa süren takip sonucu M.K., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede tabancanın ruhsatsız olduğu belirlenirken, silah ve mermilere el konuldu.

Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı