Haberler

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Polise Mukavemet

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Polise Mukavemet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polise mukavemet gösteren ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, biber gazıyla müdahale edilip, gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polise mukavemet gösteren ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, biber gazıyla müdahale edilip, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AIK 408 plakalı motosikleti durdurdu. Sürücü Abidin K.'nin (50) yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine direnen sürücüye biber gazı ile müdahale edildi. Biber gazının etkisiyle yere düşen sürücü, "Gözüm görmüyor, sizi şikayet edeceğim" derken, o anlar kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan ve güçlükle ekip otosuna bindirilen sürücüye 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, polise mukavemet suçundan da işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

Gökyüzünde kabus! 3 kişilik aileye ecel terleri döktüren arıza
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı