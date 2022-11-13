Polis olmak isteyenler dikkat! 13 bin öğrenci alınacak, başvurular e-devlet'ten
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Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) lisans ve önlisans mezunları arasından 13 bin öğrenci alınacak. Kontenjanın 4 bin 40'ı kadınlara ayrıldı. 30 yaşından gün almamış adaylar yarından itibaren 25 Kasım'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak koşullar arasında yer alıyor.
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı POMEM, yeni eğitim öğretim döneminde 13 bin yeni öğrenci alacak. POMEM, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın; önlisans mezunu 800 erkek, bin 800 kadın olmak üzere toplam 13 bin öğrenci alacak.
25 KASIM'DA BAŞVURU YAPABİLECEKLER
Adaylar 25 Kasım 2022 tarihine kadar https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ( www.pa.edu.tr ) adresinden duyurulacak.
ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULLERİNİN EŞ VEYA ÇOCUKLARINA KOLAYLIK SAĞLANACAK
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak. Söz konusu alıma ilişkin öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylardan aranan bazı koşullar şöyle:
- Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az yüzde 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
- Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak."