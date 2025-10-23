Haberler

Polis Merkezinde Bıçaklı Kavga: Tacizci Öldürüldü

Konya'da, kuzenini taciz ettiği iddia edilen Serdar B., polis merkezinde Enes K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın detayları ve soruşturma sürüyor.

KONYA'da Enes K. (22), kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.'yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
