Polis Memurunun Kullandığı Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçerken bir polis memurunun kullandığı otomobilin çarptığı Mustafa Karateke, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçerken bir polis memurunun kullandığı otomobilin çarptığı Mustafa Karateke, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Beyobası Mahallesi D-400 kara yolu kontrolsüz sanayi kavşağında meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya'ya seyir halinde olan H.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kareteke'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zeminde sürüklenen Karateke ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde götürülen Karateke, kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü H.T.'nin Alanya'da görevli polis memuru olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.