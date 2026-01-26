Haberler

Polis Memuru Stadyumda Üşüyen Çocuğa Çorabını Giydirdi

Güncelleme:
Malatya'da bir polis memuru, stadyumda soğuktan üşüyen bir çocuğa kendi çorabını çıkararak giydirdi. O anlar bir taraftar tarafından kaydedildi.

MALATYA'da polis memuru stadyumda soğuktan ayakları üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü Lig 2'nici gurupta mücadele eden Yeşilyurtspor, dün Yeni Malatya Stadyumu'nda 12 Bingölspor'u konuk etti. Soğuk havada oynanan müsabakada görevli polis memuru, maçı izleyen bir çocuğun ayaklarının üşüdüğünü fark etti. Taraftarın yanına giden polis memuru ayağından çorabını çıkararak, çocuğa giydirdi. Bu sırada Yeşilyurtspor taraftarı Mehmet Atabey, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde; polis memurunun küçük çocuğun yanına gelerek, ayağındaki çorabı çıkarıp giydirdiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
