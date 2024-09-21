Polis Memurundan Hayat Kurtaran Müdahale

ANKARA'da nöbet sırasında polis memuru Gökhan Dağkıran, nefes borusuna yiyecek kaçan taksi sürücüsü Gürkan Bayraktar'a 'heimlich' manevrası uygulayarak hayata tutunmasını sağladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah erken saatlerde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi önünde meydana geldi. Koruma polislerinden Gökhan Dağkıran, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti. Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören Dağkıran, ilk yardım müdahalesinde bulundu. Taksi sürücüsünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan Dağkıran, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı. Bu sayede boğazına takılan cisim çıkartılan taksi sürücüsü Gürkan Bayraktar'ın nefesi normale döndü. Nöbetçi polis memurunun zamanında müdahalesi sürücünün hayata tutunmasını sağladı. O anlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün nizamiyesinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber ANKARA,