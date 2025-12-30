Kardan kayganlaşan yolda yürüyemeyen görme engelliyi markete polis götürdü

BATMAN'da polis memuru, ekmek almak isteyen ve kar nedeniyle kayganlaşan yolda yürümekte zorluk çeken görme engelli kişiyi fark edip koluna girerek markete götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kar nedeniyle kaygan hale gelen zeminde yürümekte zorlanan görme engelli kişiyi fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, düşmemesi için koluna girip birlikte yürüdü. Polis, marketten ekmek alan engelli kişiyi, gideceği yere uygun belediye otobüsünü durdurup araca da bindirdi. Polisin otobüs gelene kadar engelli kişiyle birlikte beklediği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,