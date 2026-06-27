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Tekirdağ'da polis memuru yangından kurtardığı kirpiye su verdi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında alevlerin arasından kurtarılan kirpiye polis memuru su vererek hayvanın kendine gelmesini sağladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına müdahale eden polis memuru, alevlerin arasından kurtardığı kirpiye su verdi.

Yenice Mahallesi'nde buğday ekili alanda çıkan yangına müdahale için sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Müdahale sırasında yangından etkilenen kirpiyi fark eden polis memuru, hayvanı alevlerin arasından kurtararak güvenli bölgeye çıkardı.

Kirpiye su veren polis memuru, bir süre hayvanın kendine gelmesini bekledi.

Kendine gelen kirpi daha sonra doğal yaşam alanına doğru uzaklaştı.

Polis memurunun kirpiye su verdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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