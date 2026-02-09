Haberler

Polis memuru evinde tabancasını temizlerken kendini vurarak hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tabancasını temizlerken kazara kendini vuran 36 yaşındaki polis memuru Umut Sıbıç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vuran polis memuru Umut Sıbıç (36), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Hendek'e bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Göğüs bölgesine mermi isabet eden 1 çocuk babası olduğu belirtilen Sıbıç, yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıbıç, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
