Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi Güncel Haberler ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde polis memuru Ömer Özdemir (47), kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde polis memuru Ömer Özdemir (47), kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi İzmir'e gönderildi. Olay, saat 01.30 sıralarında İdil ilçesi Karalar beldesi ile Mağara köyü arasındaki yolda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Büro Amirliği'nde görevli Ömer Özdemir'in kontrolünü kaybettiği otomobil, devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özdemir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Polis memuru Ömer Özdemir'in cenazesi, İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ömer Özdemir Hisarcık İzmir Güncel Haberler

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