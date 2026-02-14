Haberler

Çamura saplanan otomobili polisler kurtardı

Afyonkarahisar'da çamura saplanan bir otomobili, olaya müdahale eden iki polis memuru itterek kurtardı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent merkezi Hıdırlık Tepe'de dün akşam üzeri çamura saplanan otomobilin şoförü polisten yardım istedi. Olay yerine giden 2 polis memuru otomobile 600 metre kala araçları çamur nedeniyle ilerleyemeyince yürüyerek bölgeye ulaştı. Polis memurları çamura saplanan otomobili ittirerek kısa sürede saplandığı yerden çıkardı. Polis memurlarının otomobili kurtarma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

