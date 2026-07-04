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Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin 1 milyon 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan 4 şüpheli, Şanlıurfa'da JASAT ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 zanlı Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak üzerinde inceleme yapma bahanesiyle bir kişinin 1 milyon 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alan 4 şüphelinin Şanlıurfa'da olduğunu belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 zanlı Eyyübiye ilçesinde yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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