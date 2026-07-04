Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 zanlı Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak üzerinde inceleme yapma bahanesiyle bir kişinin 1 milyon 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alan 4 şüphelinin Şanlıurfa'da olduğunu belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 zanlı Eyyübiye ilçesinde yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.