Haberler

Nefes borusuna kek kaçan sürücüyü polis ekipleri kurtardı

Nefes borusuna kek kaçan sürücüyü polis ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da aracıyla seyir halindeyken boğazına kek kaçan sürücü, polis ekiplerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Olay KGYS kamerasına yansıdı.

ÇANKIRI'da aracıyla seyir halindeyken boğazına kek kaçan sürücüyü, polis ekipleri Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Yapraklı Bulvarı Taşı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracıyla seyir halindeyken yediği kek nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken sürücü, polis ekiplerini fark ederek yanlarında durdu. Kendisini dışarı atarak polislerden yardım isteyen sürücü, ekiplerin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tarantula, akrep, savan varan ve daha fazlası...

Bu evde yok yok! Afrika dev salyangozundan savan varanına...
Aziz Yıldırım dediğini yaptı! Fenerbahçe Stadı'nda Maraton tribününün yıkımına başlandı

Fenerbahçe Stadı'nda yıkım başladı
Amasya Üniversitesi'nde hüzün ve gurur: Bir yanda mezuniyet sevinci, diğer yanda derin hüzün

Mezuniyet töreninde gözyaşları