İslahiye'de telefon dolandırıcılığı yapan zanlı tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp telefonla aradığı kişileri yaklaşık 3 milyon lira dolandıran A.B. yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, telefonla aradığı kişileri yaklaşık 3 milyon lira dolandıran A.B. yakalandı.
Suçunu itiraf eden A.B, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek