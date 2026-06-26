Haberler

İslahiye'de telefon dolandırıcılığı yapan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp telefonla aradığı kişileri yaklaşık 3 milyon lira dolandıran A.B. yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, telefonla aradığı kişileri yaklaşık 3 milyon lira dolandıran A.B. yakalandı.

Suçunu itiraf eden A.B, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

Depremde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uzaydan görüntülendi
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede

İBB yöneticisi Karaal’ın kaçırılması: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler

Bu görüntüler için söyledikleri olay yaratır