İslahiye'de telefon dolandırıcılığı yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, telefonla aradığı kişileri yaklaşık 3 milyon lira dolandıran A.B. yakalandı.

Suçunu itiraf eden A.B, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.