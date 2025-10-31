Polis Ekiplerini Görünce Sürücü Değiştiren Araç Dronla Yakalandı

KONYA'da polis ekiplerini görünce sürücü değiştiren otomobil, dronla tespit edilip durduruldu. Ehliyetine geçici süre el konulduğu için değişiklik yapan sürücü A.E.'ye 2 farklı suçtan toplam 19 bin 670 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde dron destekli rutin yol kontrol denetimi yaptı. Yolda seyreden otomobilin sürücüsü A.E., polis ekiplerini görünce aracını yolun sağında durdurup, yanındaki N.J.S. adlı kadınla yer değiştirdi. Tekrar hareket ettikleri sırada A.E., yolun kenarına da çöp attı. O anlar, ekipler tarafından kontrol sırasında dronla kaydedildi. Durumu fark eden polis de otomobili, kontrol noktasında durdurdu. A.E.'nin ehliyetine geçici süreyle el konulduğu için N.J.S. ile değişiklik yaptığı belirlendi. A.E.'ye 'Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL ve 'Araçlardan bir şey atmak' suçundan da 993 TL idari para cezası uygulandı.