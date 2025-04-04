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Polis Ekiplerinden Örnek Davranış: Yıpranan Türk Bayrağını Değiştirdiler

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yıpranan Türk bayrağını değiştirmek üzere harekete geçti. Vatandaşlar, polislerin bu hassasiyetini alkışlayarak karşıladı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında bir bahçede gördükleri yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, devriye sırasında Mustafa Helvacı'ya ait bahçedeki Türk bayrağının rüzgardan yıprandığını fark etti.

Daha sonra Helvacı ile irtibata geçen polisler, bahçe kapısını açtırarak yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Bu sırada çevrede bulunan bazı vatandaşlar, polisleri hassasiyetlerinden dolayı alkışlayarak tebrik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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