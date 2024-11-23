Polis Ekipleri Belen'de Ortaokul Öğrencilerine Siber Güvenlik Eğitimi Verdi
Hatay'ın Belen ilçesinde, polis ekipleri ortaokul öğrencilerine siber güvenlik eğitimi düzenledi. Eğitimde bilinçli teknoloji kullanımı, siber güvenlik önlemleri ve siber zorbalıkla mücadele konuları ele alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince, ortaokul öğrencilerine yönelik siber güvenlik eğitimi düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultan 2. Abdulhamid Han Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, bilinçli teknoloji kullanımı, siber güvenlik önlemleri ve siber zorbalıkla mücadele konularında bilgi verdi.
Ekipler, eğitimin ardından çocukların sorularını yanıtladı.