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Polis 13 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon düzenledi, 29 kişi gözaltına alındı

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Polis 13 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon düzenledi, 29 kişi gözaltına alındı
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İzmir merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin güncel kadın eğitim yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İzmir merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin güncel kadın eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin güncel kadın eğitim yapılanması kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yapılanma içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

29 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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