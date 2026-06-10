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Ankara'da otomobil, refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Ankara'da otomobil, refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesi Temelli yolu Rulman mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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