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Ankara'da otomobil kamyona çarptı, kaza kamerada: 4 ölü

Ankara'da otomobil kamyona çarptı, kaza kamerada: 4 ölü
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Devran Kart, Berşan Yücel ve Şükran Yanok olay yerinde, ağır yaralı Raziye Yanok ise hastanede hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, araçta bulunan Devran Kart (20), Berşan Yücel (24) ve Şükran Yanok (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Raziye Yanok ise olay yerine yapılan ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Emre EFE/POLATLI (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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