Polatlı'da arananlara yönelik operasyonda 4 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda, 4 hükümlü ve 3 şüpheli yakalanarak adli işleme tabi tutuldu. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 4 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik ilçe genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında 20 yıl 1 ay hapis cezası olan H.A, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.Ç, 12 yıl 9 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezası olan F.H. ile 16 bin 660 lira adli para cezası bulunan Y.Y. yakalandı.

Ayrıca, "kasten öldürme" suçundan aranan R.Y. ve S.Y. ile Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan M.N.A. gözaltına alındı.

Hükümlür işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer arananlar hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
