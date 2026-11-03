Polatlı'da dolmuş hasılatını tehditle aldığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, özel dolmuş hattı sahibinin araç hasılatını tehdit yoluyla aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel dolmuş hattı sahibinin araç hasılatının, birlikte hareket eden 5 şüpheli tarafından farklı tarihlerde 3 kez tehdit yoluyla zorla alındığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.K., O.T., A.U. ve H.M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 senet, cep telefonları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Kasım'da Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.U. hakkında adli kontrol kararı verildi. Ç.K., O.T. ve H.M.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı