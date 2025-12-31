Haberler

Buzlanan yolda otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza kamerada

Buzlanan yolda otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde buzlanan yolda otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 gün önce gece saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Milli yıldızımız Salah'ın tahtına oturuyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi