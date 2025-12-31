Buzlanan yolda otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza kamerada
Ankara'nın Polatlı ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde buzlanan yolda otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 3 gün önce gece saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
