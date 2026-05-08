Polatlı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 12 kişi yakalandı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi gözaltına alındı. Olayda 3 kişi yaralandı ve polis ekipleri 8 ruhsatsız silah ele geçirdi.
İlçede 3 Mayıs'ta 3 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri Şentepe Mahallesi'nde karşılaştı.
Taraflar birbirine silahlarla ateş açtı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olaya karıştığı değerlendirilen 12 kişiyi gözaltına alan ekipler, 8 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Kaynak: AA / Ali Tuna