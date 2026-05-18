Podemos lideri Belarra, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i sert dille eleştirdi

Güncelleme:
İspanya'da muhalefetteki Podemos partisi lideri İone Belarra, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmasını 'soykırımcı devletin yeni bir suçu' olarak nitelendirdi. Belarra, İsrail'i Avrupa'nın ortaklığında cezasız kalmakla suçlarken, Madrid ve Barselona'da protesto gösterileri düzenleneceğini duyurdu.

İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırısını "soykırımcı devletin yeni bir suçu" olarak değerlendirdi.

Belarra, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir alıkoymadır. Soykırımcı İsrail devletinin uluslararası sularda işlediği yeni bir suçtur. Dayan Küresel Sumud Filosu. Bu soykırımı durdurana ve Filistin nehirden denize kadar özgürleşene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu teknelerine Akdeniz'in ortasında saldırdığını ve aktivistleri kaçırdığını aktaran Belarra, "İsrail bunu, Avrupa soykırımcı rejime ortak olurken ve tamamen cezasız bir şekilde yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrai'e karşı gösteriler yapılacak

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yeni saldırısının protesto edilmesi için Madrid ve Barselona gibi bazı İspanyol kentlerinde bu akşam saatlerinde gösteriler yapılacak.

Belarra, İspanyol halkını gösterilere katılmaya çağırarak, "Hükümetlerin eylemsizliğini kınamak için harekete geçmek gerekir." ifadesini kullandı.

İrene Montero: "Sessizliği bozmak insanlığı korumanın yoludur"

Diğer yandan Podemos'un Avrupa Parlamentosu üyesi İrene Montero da X hesabından, "İsrail, Akdeniz'in ortasında, Gazze'ye insani yardım taşıyan tekneleri bir kez daha kaçırdı ve kimse bu konuda bir şey yapmıyor. Hükümetler ve Avrupa Komisyonu, bu soykırımcı rejimin yaptığı her şeyden sorumludur. Sessizliği bozmak insanlığı korumanın yoludur." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
