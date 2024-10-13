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Plastik Aşklar Tiyatro Oyunu 6. Sezon Açılışını Gerçekleştirdi

Plastik Aşklar Tiyatro Oyunu 6. Sezon Açılışını Gerçekleştirdi
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Usta oyuncular Oya Başar ve Ebru Kural'ın yer aldığı 'Plastik Aşklar' komedi oyunu, MOİ Sahne'de 6. sezon açılışını yaparak seyircisiyle buluştu. Oya Başar, oyunun güncellemeleri ve içeriği hakkında bilgiler vererek, seyirciye sevgi ve güzellikleri aşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural'ın rol aldığı komedi oyunu "Plastik Aşklar", 6. sezon açılışını MOİ Sahne'de gerçekleştirdi.

Oyunun yeni sezonuna ilişkin AA'ya konuşan Başar, "O kadar güzeldi ki, çok özlemişim oyunumu. Muhteşem bir seyirciyle karşılaştım. Çok mutluyum, çok keyifliyim. 6. sezonu da inşallah 7, 8, 9 ve 10'a kadar götüreceğiz." dedi.

Başar, oyunu her sezonunda güncellediklerini ve yeni şeyler kattıklarını kaydederek, "Biraz günceli yakalıyoruz herhalde. Bazı şeyler koyuyoruz oyunun içine, güncel olan şeyler koyuyoruz. Ama şöyle ki oyunumuz zaten çok güncel. Herkesi ilgilendiren bir şey. Şöyle ki aşkın ötesinde bir şey. İnsanların artık plastikleştiğini, duygularını yitirdiğini görüyoruz. İnsanlar öfkeli, kötü, öyle kötü şeyler oluyor ki biz bunlardan arınması için insanların içine sevgi vermeye çalışıyoruz. Onlara güzellikleri söylemeye çalışıyoruz dilimiz döndüğünce." şeklinde konuştu.

Oyunun yurt içinde farklı yerlerde 30 kez daha sahneleneceği bilgisini veren Başar, yurt dışı turnesi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yapımcılığını Latif Koru'nun üstlendiği Anatolia Entertainment oyunu Plastik Aşklar, "bugünkü aşkların yapaylığını" konu ediyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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