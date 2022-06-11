Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 34 ile sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış geliyor - Haberler

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Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 34 ile sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış geliyor

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre bugün beklenen kuvvetli yağış sebebi ile aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 34 kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Sıcaklıklar ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 34 kente sarı, 12 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Plan yapanlar dikkat! Meteorolojiden 43 ile sarı kodlu uyarı

İstanbul'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı açıklandı. İzmir bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'da ise öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

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