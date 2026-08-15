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Ehliyetsiz Sürücü, Tescil Belgesiz Hurda Motosikletle Yakalandı: 88 Bin 500 Lira Ceza

Ehliyetsiz Sürücü, Tescil Belgesiz Hurda Motosikletle Yakalandı: 88 Bin 500 Lira Ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis, Meriç yolunda Y.Ç. (25) yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin tescil belgesiz ve hurdaya ayrılmış olduğu, sürücünün de ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Y.Ç.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 88 bin 500 lira idari para cezası kesilirken, motosiklet trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan tescil belgesiz hurda motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Y.Ç.'ye (25), 88 bin 500 lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meriç yolunda seyreden Y.Ç. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin tescil belgesiz olduğu, hurdaya ayrıldığı ayrıca sürücü Y.Ç.'nin de ehliyetinin bulunmadığını belirlendi. Y.Ç.'ye, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Trafikten menedilen motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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